Кобахидзе встретился с исполняющей обязанности посла США Эми Диас

26.08.2026 14:00





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с и.о. посла США Эми Диас.



По информации администрации правительства, беседа на ознакомительной встрече коснулась отношений Грузии и США.



«На встрече премьер еще раз подтвердил готовность правительства Грузии восстановить стратегическое партнерство с США с чистого листа, основываясь на конкретной дорожной карте, ориентированной на двусторонние национальные интересы», - говорится в информации.





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