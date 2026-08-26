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Кобахидзе встретился с исполняющей обязанности посла США Эми Диас


26.08.2026   14:00


Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе встретился с и.о. посла США Эми Диас.

По информации администрации правительства, беседа на ознакомительной встрече коснулась отношений Грузии и США.

«На встрече премьер еще раз подтвердил готовность правительства Грузии восстановить стратегическое партнерство с США с чистого листа, основываясь на конкретной дорожной карте, ориентированной на двусторонние национальные интересы», - говорится в информации.


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