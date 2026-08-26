Из Грузии депортировали отца 7-летнего ребёнка с аутизмом

26.08.2026 13:50





Гражданина Турции Бюлента Бакирели, отца 7-летнего Алекси, 12 августа выдворили из Грузии. Его супруга, гражданка Грузии Софо Асамбадзе-Бакирели, утверждает, что мужчину неожиданно задержала полиция и до момента депортации ему не позволили связаться ни с семьёй, ни с адвокатом, ни с консульством Турции.



«Фактически в течение пяти часов его свобода была ограничена. Связаться ни с адвокатом, ни со мной ему не дали. С турецким консульством его тоже не связали.



Позже я узнала, что его депортировали на три года и оштрафовали на 3 тысячи лари. Однако Миграционная служба до сих пор не предоставляет мне официальный документ, чтобы мы могли обжаловать решение», — рассказывает Софо.



Супруги официально женаты уже 8 лет. Их 7-летний сын Алекси — гражданин Грузии. У ребёнка расстройство аутистического спектра, и, по словам матери, он тяжело переживает внезапную разлуку с отцом.



Софо утверждает, что при принятии решения о депортации власти не учли особые потребности ребёнка.



«Мой сын очень привязан к отцу. Он не может без него. Для детей с аутизмом изменение привычной среды и разлука с близкими людьми особенно болезненны.



После разлуки с отцом Алекси стал агрессивным, переживает, причиняет себе вред. Разве не должны были учитывать его возраст и психологическое состояние?



Кроме того, мой муж был единственным кормильцем семьи. Я не могу работать, поскольку полностью занимаюсь ребёнком. У меня нет помощника. Лучшие интересы ребёнка государство вообще не учло», — говорит женщина.



Семья живёт в съёмной квартире в районе Меджинисцкали в Батуми. Аренду до депортации оплачивал муж. Теперь Софо опасается, что они могут лишиться жилья.



По её словам, найти другую квартиру непросто: некоторые владельцы не хотят сдавать жильё семье с ребёнком с аутизмом из-за того, что он может плакать или кричать.



«Здесь есть двор, Алекси может выходить на улицу, и хозяин квартиры относится к нам с пониманием. Я не хочу потерять это жильё из-за невозможности платить аренду.



Меня должны были хотя бы предупредить, что мужа собираются выдворить».



Женщина утверждает, что её супруга заставили подписать документ, содержание которого ему должным образом не объяснили, якобы пообещав, что через три дня он сможет вернуться.



По словам Софо, сейчас Бюлент находится в Турции практически без поддержки и ночует в мечети. Его выдворили в той одежде, в которой он находился в момент задержания.



Алекси в этом году должен пойти в первый класс, но начало школьной жизни ему придётся встретить без отца.



Софо говорит, что переезд семьи в Турцию также не решает проблему: собственного жилья там у них нет, а для ребёнка с аутизмом резкая смена привычной среды и языка станет дополнительным стрессом.



Бюлент Бакирели работал поваром в батумском ресторане «Зарина» и содержал семью. По утверждению супруги, ресторан также пока не выплатил деньги, которые ему причитались за работу.



Софо рассказывает, что близких родственников, способных помочь ей, у неё нет.



Она неоднократно обращалась в Миграционную службу МВД в Батуми, пытаясь выяснить основания депортации мужа и получить соответствующий документ, однако, по её словам, ответа пока не получила.



«Я хочу знать, на каком основании моего мужа выдворили из страны и почему меня и моего ребёнка с инвалидностью оставили без кормильца.



Я хочу, чтобы отца моего ребёнка, моего мужа, вернули в Грузию, чтобы он мог заботиться о нас. Не нужно разрушать психику и здоровье моего сына», — говорит Софо.



По её словам, Бюлент Бакирели 22 декабря 2022 года законно въехал в Грузию через КПП «Сарпи» по турецкому удостоверению личности и с тех пор жил здесь вместе с семьёй.



СМИ направили запрос в Миграционный департамент МВД Грузии, попросив объяснить основания выдворения, а также почему при принятии решения не были учтены семейные обстоятельства и особые потребности ребёнка.





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