НБГ предупреждает население о рисках, связанных с возможными финансовыми пирамидами

26.08.2026 14:59





Глава Департамента защиты прав потребителей Национального банка Грузии Лаша Гзиришвили предупреждает население об активизировавшихся в социальных сетях, в том числе на страницах и в группах Facebook, кампаниях, связанных с предложениями инвестировать в торговлю криптоактивами и зарабатывать таким образом.



Национальный банк Грузии призывает граждан проявлять особую осторожность перед вложением собственных средств и рекомендует заранее оценивать риски их потери.



По словам главы Департамента защиты прав потребителей НБГ Лаши Гзиришвили, подобная модель может представлять собой классическую модель «финансовой пирамиды», главная цель которой заключается не в инвестировании средств в прибыльные активы, а в привлечении новых участников в схему.



«Подобная деятельность может представлять собой классическую модель «финансовой пирамиды», главная цель которой заключается не в инвестировании средств в бизнес или прибыльные активы, а в привлечении большого количества новых участников в схему и привлечении их средств. Именно за счет этих средств участникам схемы выплачивается якобы прибыль от предпринимательской деятельности — в данном случае от торговли криптоактивами. При этом чем больше людей вовлекается в схему, тем выше становится ее жизнеспособность», — заявил Лаша Гзиришвили.



По его словам, на начальном этапе функционирования схемы, пока люди активно присоединяются к ней, кампания может выглядеть весьма успешной, а участники действительно могут получать определенные суммы денег. Однако в определенный момент, когда привлечение новых участников и дополнительных средств становится невозможным, компания больше не может выполнять свои обязательства перед участниками, и схема неизбежно рушится. В таких случаях участникам часто отказывают в выводе собственных средств под предлогом технических причин, а иногда требуют дополнительно заплатить за возврат инвестиций.



«Несмотря на то что многие потребители знают о рисках подобных схем, они часто сознательно присоединяются к ним в надежде, что успеют заработать на вложенных средствах до того, как схема рухнет», — отметил Лаша Гзиришвили.



По его оценке, такой подход сопряжен с высоким риском, поскольку участник не знает, на каком этапе функционирования схемы он к ней присоединяется, а заранее предсказать конкретный момент ее краха практически невозможно. Таким образом, риск потери потребителями своих средств является высоким.



По словам главы Департамента защиты прав потребителей НБГ, подобные схемы в значительной степени основаны на желании быстро получить прибыль. Поэтому при привлекательном инвестиционном предложении важно не принимать спонтанных решений, а собрать подробную информацию и тщательно взвесить возможные риски.



«Изучите информацию о надежности компании, ее деятельности, а также платежеспособности. Такие компании с целью введения граждан в заблуждение могут использовать в своем названии термины «финансовая», «брокерская», «инвестиционная» и т. д., что автоматически не означает, что эта компания является субъектом, регулируемым и/или лицензированным соответствующим регулирующим органом. Изучите информацию не только об историях успеха участников схемы, но и об историях неудач и их причинах», — заявил Лаша Гзиришвили.



Он также добавил, что в целях защиты прав потребителей Национальный банк Грузии постоянно совершенствует и развивает законодательную базу, уделяя особое внимание уязвимым группам населения. По его словам, несмотря на существующие нормы регулирования, окончательное решение все равно принимает сам потребитель. Поэтому Национальный банк призывает граждан при рассмотрении инвестиционных предложений собирать подробную информацию, тщательно взвешивать риски и только после этого принимать решение.







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