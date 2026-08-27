Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну избран двухмесячный арест

27.08.2026 11:52





Бывшему президенту Армении Роберту Кочаряну избран двухмесячный арест, сообщают армянские СМИ со ссылкой на Антикоррупционный комитет страны.



«Антикоррупционный суд полностью удовлетворил ходатайство следователя, и в отношении Р. К. в качестве меры пресечения применён арест», - сообщила пресс-секретарь Антикоррупционного комитета.



При этом, по информации СМИ, ночью состояние здоровья Кочаряна вновь ухудшилось, и его доставили в больницу. Как известно, около двух недель назад ему была проведена операция на сердце.



Для справки, 25 августа были задержаны бывший президент Армении Роберт Кочарян и его сын. Прокуратура Армении начала уголовное преследование в отношении Кочаряна по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями, получении взятки в особо крупном размере и отмывании денег в особо крупном размере. Прокуратура предъявила обвинения ещё 9 лицам, в том числе старшему сыну бывшего президента Седраку Кочаряну и третьему президенту Армении Сержу Саргсяну.





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