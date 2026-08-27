«В алкогольном угаре меня громко вспоминает»: Саакашвили ответил на оскорбления Медведева

27.08.2026 11:22





Бывший президент Грузии и экс-глава Одесской ОГА Михаил Саакашвили жестко отреагировал на заочные угрозы заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева. Поводом для словесной дуэли стало интервью российского чиновника, в котором тот пообещал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «печальную участь» Саакашвили.



«Ну, Дима, ты и поц, как говорят у нас в Одессе. Димон, ты что, опять перебрал? Не надо столько пить. Нечего угрожать ни мне, ни Зеленскому», — заявил он в аудиообращении, распространяемом грузинскими и украинскими СМИ.



Находящийся в руставской тюрьме экс-президент уточнил, что отвечает «из камеры», где его «держат в плену» люди, которых он считает «марионетками» Кремля.



Саакашвили вспомнил историю, которая, по его словам, произошла после российско-грузинской войны 2008 года: про кота, внезапно появившегося у него дома, которому дети дали кличку Медведев — в честь тогдашнего президента России Дмитрия Медведева.



«Через некоторое время кот куда-то исчез, — рассказал Саакашвили. — Но тот Медведев, именем которого назвали кота, все время ко мне возвращается и после каждого приема пол-литра в алкогольном угаре меня громко вспоминает».



Саакашвили также предложил Медведеву не слишком рассчитывать на то, что заключение станет его финалом.



«Да, Димон, я в плену, а ты в бункере, но это ничего. Я-то как раз тебя переживу, так же, как переживет тебя президент Зеленский, которому ты грозишь моей судьбой, а ты пойдешь вслед за моим котом. Куда, в принципе, тебе и дорога», — сказал он.



Реакция Саакашвили последовала за интервью Медведева по случаю годовщины одностороннего признания Россией независимости Цхинвальского региона. В нем Медведев вновь изложил российскую версию войны августа 2008 года, назвав ее результатом «агрессии режима» Саакашвили и заявив, что Москва была вынуждена провести «операцию по принуждению Грузии к миру». По словам Медведева, именно признание двух грузинских регионов «закрепило новые, справедливые геополитические реалии», а на Западе вскоре «возобладал прагматизм» и «истерия» по поводу недопустимости подобных действий Москвы «сошла на нет».



В оценках своего оппонента заместитель председателя Совбеза РФ традиционно не стеснялся в выражениях: он открыто назвал Саакашвили «психически неуравновешенным», а его команду — «боевиками».



События 2008 года Медведев связал с войной России против Украины. «Главный урок, который Запад должен был усвоить, — с Россией воевать не надо», — заявил он, добавив, что «бессмысленно разжигать и национальный вопрос». После этого Медведев вновь вспомнил бывшего грузинского лидера: «где он сейчас, что с ним стало?», а затем переключился на руководство Украины, пообещав, что «в скором времени не менее печальная участь» ждет Владимира Зеленского. Украинского президента он привычно окрестил «неонацистом и террористом», главарем «киевской хунты» и предположил, что тот предстанет перед «Нюрнбергом 2.0».



Источник: Новости - Грузия

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