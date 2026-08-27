Politico узнало, какие вопросы директор ЦРУ обсуждал в Москве

27.08.2026 11:35





Директор ЦРУ Джон Рэтклифф во время визита в Москву 25 августа призвал российские власти не обострять конфликт с союзниками США по НАТО и сократить помощь Ирану. Об этом пишет Politico со ссылкой на инсайдерскую информацию.



По данным Politico, Рэтклифф во время встречи с российскими чиновниками попросил, чтобы Россия не обостряла конфликт с союзниками США по НАТО. В первую очередь речь шла про Эстонию, Латвию и Литву, которые находятся на восточном фланге Североатлантического альянса.



Источники Politico также утверждают, что директор ЦРУ попросил Россию снизить поддержку Ирана, в первую очередь военную и экономическую.



На этой неделе президент США Дональд Трамп объявил о начале операции «Экономический изгой», целью которой является полная экономическая изоляция Ирана. Трамп пообещал ввести жесткие санкции против стран, которые оказывают экономическую помощь Тегерану. Американский лидер считает, что такое давление заставит иранские власти пойти на уступки и подписать с США мирное соглашение.



Трамп назвал поездку Рэтклиффа в Москву «рутинной». Одновременно с этим он признал, что одной из целей этого визита было согласование условий окончания войны России против Украины. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков утверждает, что Рэтклифф приезжал в Москву для контакта по линии спецслужб. Встречи с Путиным у него не было.





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