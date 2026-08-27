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Полиция изъяла 50 килограммов каннабиса в Кахетии


27.08.2026   11:57


Полиция задержала в Кахетии одного человека по обвинению в незаконном посеве, выращивании и культивировании растения, содержащего наркотическое средство, в особо крупном размере.

Правоохранители в муниципалитете Гурджаани изъяли в качестве вещественного доказательства со двора жилого дома задержанного до 50 килограммов растения «каннабис». Полиция также изъяла материалы, необходимые для изготовления наркотического средства.

Расследование проводится по статье 265¹ Уголовного кодекса, которая предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.


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