Программа стажировки, которая будет объявлена в сентябре, предусматривает более 3 000 вакансий

27.08.2026 12:06





»Инициированная премьер-министром программа стажировки, которая будет объявлена в сентябре, предусматривает более 3 000 вакансий», — заявил руководитель администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани.



По его словам, у студентов и выпускников, участвующих в программе стажировок, будет возможность углубить теоретические знания, а также получить практический опыт, что важно для их дальнейшего профессионального развития.



«Важно, что по нашей просьбе муниципалитеты в регионах добавили вакансии для стажеров, выпускников, студентов магистратуры и выпускников магистратуры, чтобы молодые люди имели возможность пройти стажировку и получить опыт в своем регионе, в своем муниципалитете. Это очень важная программа, поскольку студенты и выпускники смогут углубить теоретические знания, а также получить практический опыт, который также важен для их дальнейшего профессионального развития», — заявил Леван Жоржолиани.







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