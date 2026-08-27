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Программа стажировки, которая будет объявлена в сентябре, предусматривает более 3 000 вакансий


27.08.2026   12:06


»Инициированная премьер-министром программа стажировки, которая будет объявлена в сентябре, предусматривает более 3 000 вакансий», — заявил руководитель администрации правительства Грузии Леван Жоржолиани.

По его словам, у студентов и выпускников, участвующих в программе стажировок, будет возможность углубить теоретические знания, а также получить практический опыт, что важно для их дальнейшего профессионального развития.

«Важно, что по нашей просьбе муниципалитеты в регионах добавили вакансии для стажеров, выпускников, студентов магистратуры и выпускников магистратуры, чтобы молодые люди имели возможность пройти стажировку и получить опыт в своем регионе, в своем муниципалитете. Это очень важная программа, поскольку студенты и выпускники смогут углубить теоретические знания, а также получить практический опыт, который также важен для их дальнейшего профессионального развития», — заявил Леван Жоржолиани.


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