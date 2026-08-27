В результате ДТП в Озургети погиб один подросток, 4 - пострадали

27.08.2026 11:03





В результате ДТП в селе Шемокмеди Озургетского муниципалитета пострадали 5 подростков, один из них скончался при поступлении в клинику.



Как сообщили «IPN» в клинике «Медалфа», в настоящее время в стационаре находятся 4 подростка.



По словам врачей, их состояние оценивается как средней тяжести.



«Один скончался, получив травму, несовместимую с жизнью. Четверо подростков остаются в клинике, их состояние оценивается как средней тяжести», - заявили в клинике.



По факту Министерство внутренних дел Грузии начало расследование по статье 276 Уголовного кодекса - нарушение правил движения транспорта.





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