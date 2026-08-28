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Лавров: вопросы по Южно-Кавказской железной дороге нужно обсуждать, а не выносить в публичное поле


28.08.2026   17:42


Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал спор Еревана и Москвы вокруг концессии на Южно-Кавказскую железную дорогу. По его словам, любые вопросы можно обсуждать в рамках контактов между сторонами.

«Любые вопросы, которые интересуют армян, можно обсуждать, в том числе и ситуацию с Южно-Кавказской железной дорогой, которая находится у РЖД в концессии. И мы с удивлением слышим, как эти вопросы — если они уже возникли — вместо того чтобы обсудить их с партнером, сразу выносятся в публичное поле», — заявил Лавров в интервью РБК.

При этом он раскритиковал публичные заявления армянской стороны:

«Делается заявление: "Мы уберем, это вообще наше, и вообще два миллиарда нам должны". Я понимаю, что это, помимо оценок, основанных на экономическом анализе, вызывает эмоции в груди наших граждан. И я не исключение».

Ранее Никол Пашинян заявил, что Армения может потребовать от России около $2 млрд за использование железной дороги, а также предложил Москве продать право на концессию третьей стране.


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