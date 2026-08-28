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В Батуми пройдет традиционный турнир по парусному спорту


28.08.2026   17:31


29–30 августа в акватории Батуми состоится традиционный турнир по парусному спорту имени Абесалома Рамишвили. Соревнования организует Федерация парусного спорта Аджарской автономной республики при финансовой поддержке Департамента спорта Аджарии.

Турнир входит в региональный и национальный спортивный календарь и направлен на развитие парусного спорта, поддержку молодых спортсменов и сохранение спортивных традиций.

Расписание:

29 августа — официальное открытие и первый день соревнований.

30 августа — финальные гонки, закрытие турнира и награждение победителей.

Организаторы приглашают жителей и гостей Батуми прийти на соревнования и поддержать участников. Для молодых спортсменов внимание зрителей — важная часть таких мероприятий.


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