В Батуми пройдет традиционный турнир по парусному спорту

28.08.2026 17:31





29–30 августа в акватории Батуми состоится традиционный турнир по парусному спорту имени Абесалома Рамишвили. Соревнования организует Федерация парусного спорта Аджарской автономной республики при финансовой поддержке Департамента спорта Аджарии.



Турнир входит в региональный и национальный спортивный календарь и направлен на развитие парусного спорта, поддержку молодых спортсменов и сохранение спортивных традиций.



Расписание:



29 августа — официальное открытие и первый день соревнований.



30 августа — финальные гонки, закрытие турнира и награждение победителей.



Организаторы приглашают жителей и гостей Батуми прийти на соревнования и поддержать участников. Для молодых спортсменов внимание зрителей — важная часть таких мероприятий.





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