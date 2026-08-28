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В Батуми пройдет традиционный турнир по парусному спорту
28.08.2026 17:31
29–30 августа в акватории Батуми состоится традиционный турнир по парусному спорту имени Абесалома Рамишвили. Соревнования организует Федерация парусного спорта Аджарской автономной республики при финансовой поддержке Департамента спорта Аджарии.
Турнир входит в региональный и национальный спортивный календарь и направлен на развитие парусного спорта, поддержку молодых спортсменов и сохранение спортивных традиций.
Расписание:
29 августа — официальное открытие и первый день соревнований.
30 августа — финальные гонки, закрытие турнира и награждение победителей.
Организаторы приглашают жителей и гостей Батуми прийти на соревнования и поддержать участников. Для молодых спортсменов внимание зрителей — важная часть таких мероприятий.
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