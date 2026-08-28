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В Тбилиси убит гражданин России
28.08.2026 17:46
Жестокое нападение произошло несколько часов назад на холме Бараташвили, где до сих пор работают эксперты-криминалисты.
Тело мужчины обнаружили прохожие. По предварительным данным, ему нанесены несколько ножевых ранений.
По сообщению ТВ «Пирвели», убитый мужчина прибыл в Грузию два дня назад - гражданин России был зафиксирован при пересечении границы 26 августа.
«Молодой человек был убит, он не гражданин Грузии, как нам известно, он пересек российскую границу 2 дня назад. Говорят, что конфликт начался в [супермаркете] «Спар», а после этого они идут в сторону Бараташвили с камерами. Камеры здесь нигде не работают, и не удалось установить, что произошло и при каких обстоятельствах. Я живу здесь, но никаких звуков конфликта не было», - говорит гражданин.
Как сообщили сотрудникам экстренных служб, предполагаемый преступник скрывается от правосудия.
Инцидент расследуется по статье 108 Уголовного кодекса (умышленное убийство).
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