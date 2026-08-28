В Грузии для получения водительских прав могут потребовать документ об обучении в автошколе

28.08.2026 17:35





В Грузии для получения водительских прав могут обязать предъявлять документ об обучении в автошколе



Такая мера предусмотрена Национальной стратегией безопасности дорожного движения на 2026–2030 годы и планом действий на 2026–2027 годы, утверждёнными правительством Грузии.



Согласно плану, подтверждение прохождения обучения в учреждении по подготовке водителей может стать обязательным не только для несовершеннолетних кандидатов, но в определённых случаях и для лиц старше 18 лет.



Кроме того, власти планируют ввести обязательные требования к самим автошколам и их инструкторам.



В настоящее время законодательство не предусматривает обязательного специального статуса для учреждений, занимающихся подготовкой водителей, а также единых квалификационных требований к инструкторам.



Планируется установить:

• обязательный статус и требования для автошкол;

• сертификацию инструкторов;

• квалификационные требования;

• требования к инфраструктуре автошкол;

• организационные стандарты.



Предполагается, что система будет построена по принципу уже действующего регулирования учебных центров, занимающихся первоначальной подготовкой и периодическим повышением квалификации водителей, работающих с опасными грузами и международными перевозками.



Пока речь идёт о запланированных изменениях в рамках государственной стратегии, а не об уже вступившем в силу требовании для всех желающих получить водительские права.





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