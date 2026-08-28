|
|
|
В Грузии для получения водительских прав могут потребовать документ об обучении в автошколе
28.08.2026 17:35
В Грузии для получения водительских прав могут обязать предъявлять документ об обучении в автошколе
Такая мера предусмотрена Национальной стратегией безопасности дорожного движения на 2026–2030 годы и планом действий на 2026–2027 годы, утверждёнными правительством Грузии.
Согласно плану, подтверждение прохождения обучения в учреждении по подготовке водителей может стать обязательным не только для несовершеннолетних кандидатов, но в определённых случаях и для лиц старше 18 лет.
Кроме того, власти планируют ввести обязательные требования к самим автошколам и их инструкторам.
В настоящее время законодательство не предусматривает обязательного специального статуса для учреждений, занимающихся подготовкой водителей, а также единых квалификационных требований к инструкторам.
Планируется установить:
• обязательный статус и требования для автошкол;
• сертификацию инструкторов;
• квалификационные требования;
• требования к инфраструктуре автошкол;
• организационные стандарты.
Предполагается, что система будет построена по принципу уже действующего регулирования учебных центров, занимающихся первоначальной подготовкой и периодическим повышением квалификации водителей, работающих с опасными грузами и международными перевозками.
Пока речь идёт о запланированных изменениях в рамках государственной стратегии, а не об уже вступившем в силу требовании для всех желающих получить водительские права.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна