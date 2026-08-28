Число погибших в результате наводнения в Непале возросло до 469, более 1300 числятся пропавшими без вести

28.08.2026 10:58





Число погибших в результате наводнения в Непале выросло до 469 человек, 1 545 человек получили ранения. Более 1 300 человек считаются пропавшими без вести, среди них есть иностранные граждане. Поисково-спасательная операция продолжается.



Среди пропавших без вести больше всего граждан Индии. По информации индийских властей, в Непале до сих пор неизвестно местонахождение как минимум 288 граждан Индии. Кроме того, около 200 человек оказались заблокированы на территории Китая.



По информации Министерства иностранных дел Китая, в Непале пропавшими без вести считаются 100 граждан Китая.



Информацию о пропавших гражданах также распространили Великобритания, США, Малайзия, Австралия, Канада, Украина, Южная Корея, Россия, Германия, Латвия, Южно-Африканская Республика, Япония и Новая Зеландия.



Президент США Дональд Трамп заявил, что поговорил с лидерами Непала и предложил стране помощь. Во время разговора с журналистами в Белом доме Трамп назвал наводнение «ужасным зрелищем» и отметил, что стихия «разрушила даже прочные, хорошо построенные здания». По словам Трампа, на пострадавших от наводнения территориях находятся около 50–60 американцев, однако их полный учет еще не завершен.



По информации Государственного департамента США, в настоящее время неизвестно местонахождение 90 граждан США, находящихся в Непале и Тибете. В ведомстве заявили, что не получали информации о гибели граждан США.



Соединенные Штаты также подтвердили выделение 500 тысяч долларов на помощь пострадавшему населению. Средства будут направлены на обеспечение экстренных убежищ, водой, санитарными и гигиеническими средствами.







• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





