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Баскетбольная команда Грузии проведет первый отборочный матч Чемпионата мира против Черногории
28.08.2026 10:59
Сегодня, 28 августа, сборная Грузии по баскетболу начинает второй отборочный этап чемпионата мира. Ее соперником станет Черногория.
Матч на арене «Коркия-Джорджикия» начнется в 19:30.
Группа I
28 августа 2026 года
Грузия — Черногория
Украина — Греция
Испания — Португалия
31 августа 2026 года
Греция — Испания
Португалия — Грузия
Черногория — Украина
26 ноября 2026 года
Черногория — Испания
Португалия — Украина
Греция — Грузия
29 ноября 2026 года
Испания — Греция
Украина — Черногория
Грузия — Португалия
26 февраля 2027 года
Португалия — Испания
Греция — Украина
Черногория — Грузия
1 марта 2027 года
Испания — Черногория
Украина — Португалия
Грузия — Греция
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