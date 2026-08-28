Баскетбольная команда Грузии проведет первый отборочный матч Чемпионата мира против Черногории

28.08.2026 10:59





Сегодня, 28 августа, сборная Грузии по баскетболу начинает второй отборочный этап чемпионата мира. Ее соперником станет Черногория.



Матч на арене «Коркия-Джорджикия» начнется в 19:30.



Группа I



28 августа 2026 года



Грузия — Черногория

Украина — Греция

Испания — Португалия



31 августа 2026 года



Греция — Испания

Португалия — Грузия

Черногория — Украина



26 ноября 2026 года



Черногория — Испания

Португалия — Украина

Греция — Грузия



29 ноября 2026 года



Испания — Греция

Украина — Черногория

Грузия — Португалия



26 февраля 2027 года



Португалия — Испания

Греция — Украина

Черногория — Грузия



1 марта 2027 года



Испания — Черногория

Украина — Португалия

Грузия — Греция







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