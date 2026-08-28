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Баскетбольная команда Грузии проведет первый отборочный матч Чемпионата мира против Черногории


28.08.2026   10:59


Сегодня, 28 августа, сборная Грузии по баскетболу начинает второй отборочный этап чемпионата мира. Ее соперником станет Черногория.

Матч на арене «Коркия-Джорджикия» начнется в 19:30.

Группа I

28 августа 2026 года

Грузия — Черногория
Украина — Греция
Испания — Португалия

31 августа 2026 года

Греция — Испания
Португалия — Грузия
Черногория — Украина

26 ноября 2026 года

Черногория — Испания
Португалия — Украина
Греция — Грузия

29 ноября 2026 года

Испания — Греция
Украина — Черногория
Грузия — Португалия

26 февраля 2027 года

Португалия — Испания
Греция — Украина
Черногория — Грузия

1 марта 2027 года

Испания — Черногория
Украина — Португалия
Грузия — Греция


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