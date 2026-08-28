|
Сегодня православный мир отмечает Успение Пресвятой Богородицы
28.08.2026 10:25
Сегодня православный мир отмечает Успение Пресвятой Богородицы (Мариамоба). В связи с этим в храмах пройдет праздничное богослужение.
Успение Пресвятой Богородицы - один из великих двунадесятых праздников Православной церкви. В этот день Церковь воспоминает праведную кончину (Успение) Божией Матери – событие, окрашенное одновременно печалью, потому что это день окончания жизненного пути Богородицы, и радостью, потому что это день соединения Ее с Сыном.