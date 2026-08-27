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Посол Швейцарии вручила копии верительных грамот представителю МИД Грузии


27.08.2026   21:53


27 августа текущего года посол Швейцарской Конфедерации в Грузии Фабиенн Вассерманн передала копии верительных грамот директору Директората дипломатического протокола министерства иностранных дел Грузии Зурабу Дарчиашвили.

Информацию распространяет министерство иностранных дел Грузии.

Согласно информации ведомства, в ходе встречи, состоявшейся в рамках церемонии передачи копий верительных грамот, стороны отметили тесное сотрудничество между Грузией и Швейцарией как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций.

«Вновь назначенный посол Швейцарской Конфедерации подтвердила готовность внести свой вклад в дальнейшее развитие двусторонних отношений и укрепление существующих связей между двумя странами.

Зураб Дарчиашвили поздравил посла с назначением на должность и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности», — говорится в сообщении министерства.


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