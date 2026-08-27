Кобахидзе похвалил Мдинарадзе за проделанную работу

27.08.2026 21:17





«Хочу поблагодарить Мамуку Мдинарадзе за службу своей стране и заслуги перед командой», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



По его словам, на протяжении десяти лет Мамука Мдинарадзе делал многое, что способствовало развитию страны и укреплению команды партии «Грузинская мечта».



«Прежде всего хочу поблагодарить Мамуку Мдинарадзе за его очень важную деятельность, за службу своей стране и заслуги перед командой. В течение десяти лет он делал множество вещей, которые отразились на развитии страны и укреплении нашей команды. Он заслуживает только благодарности.



Нам жаль, что он принял такое решение. Вчера у нас состоялась встреча, также встречались сегодня, в том числе проводили консультации с господином Бидзиной Иванишвили. Это было его решение. Мы пытались убедить его принять противоположное решение, однако он занимал твёрдую позицию.



Ещё раз хочу поблагодарить Мамуку Мдинарадзе за всё, что он сделал для страны и команды», — заявил Кобахидзе.



Для справки: Мамука Мдинарадзе покинул должность министра регионального развития и заявил об уходе из политики.







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