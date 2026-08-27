Знаменитый ресторан над Мтквари выставили на продажу за $1,25 млн

27.08.2026 21:57





Одно из самых узнаваемых зданий советского Тбилиси выставили на продажу за $1,25 млн. Речь о бывшем ресторане «Мтквари» — здании площадью 570 кв. м, расположенном непосредственно у реки. Согласно данным публичного реестра, у объекта семь собственников.



Но гораздо интереснее здесь не цена и не количество владельцев, а сама история здания, которому уже больше шести десятилетий.



Ресторан появился здесь в середине 1950-х годов по проекту архитектора Чачанидзе. Для своего времени это был заметный архитектурный объект: монументальные колонны, высокие арочные витражи, классический фасад и рельефный декор создавали представительный образ, совсем не похожий на типовую советскую архитектуру.



При этом здание проектировали с учётом его уникального положения. Часть объёма буквально нависает над Мтквари, а терраса выходит к самой реке. В результате ресторан получился не просто зданием с видом на воду — река стала частью его архитектуры и самого сценария пребывания внутри.



В советские годы «Мтквари» был известным рыбным рестораном и одним из тех городских мест, которые воспринимались как часть особой тбилисской жизни. Сюда приходили на ужин, отмечали события, встречались с друзьями и гостями города. Для того времени ресторан у реки с необычной архитектурой был не просто заведением общепита — это было место, куда шли за атмосферой не меньше, чем за едой.



Особенно интересен сам момент появления ресторана. 1950 - 1960 года — начало новой архитектурной эпохи в СССР. Страна постепенно отказывалась от пышной сталинской архитектуры и переходила к более рациональным формам. Но в Тбилиси этот переход происходил по-своему: архитекторы продолжали использовать выразительные фасады, арки, масштабные декоративные элементы и активно работали с местным ландшафтом.



«Мтквари» как раз оказался на границе этих двух подходов — советской модернизации и традиционного стремления тбилисской архитектуры создавать эффектные, почти театральные пространства.



Сегодня здание снова оказалось в центре внимания уже по совсем другой причине. За него хотят $1,25 млн. И фактически покупателю предлагают не просто 570 квадратных метров у реки, а один из сохранившихся фрагментов городской архитектуры той эпохи — здание, которое проектировалось как место для людей, но одновременно стало самостоятельной частью облика Тбилиси.



Через много лет после строительства «Мтквари» всё ещё остаётся узнаваемым. И именно это, пожалуй, главный показатель того, насколько удачным оказался замысел его архитектора.





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