Кобахидзе: Для нас категорически неприемлемы как двойные стандарты, так и их русофобские заявления и посылы

28.08.2026 10:56





«Для нас категорически неприемлемы как двойные стандарты, так и их русофобские заявления и посылы», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.



Глава правительства отвечал на вопрос, касавшийся русофобии и брифинга лидеров «Национального движения», проведённого на Ларсе.



«Мы говорили о двойных стандартах и посвятили этому специальный брифинг. После 2008 года, непосредственно после того, как в стране произошла война, в результате которой погибло более 400 человек и более 30 000 человек стали вынужденными переселенцами, у них не было жёсткой позиции в отношении России и россиян.



Сейчас они демонстрируют жёсткую, а конкретно — русофобскую позицию. Они открыто заявляют об этом, что для нас категорически неприемлемо — как двойные стандарты, так и их русофобские заявления и посылы. Это абсолютно неприемлемо.



Когда мы впервые выступили со своей позицией по поводу русофобии, на первом этапе они начали оправдываться и заявляли, что не являются русофобами. Однако спустя несколько дней они изменили этот посыл, получили новое задание и открыто объявили себя русофобами, что показывает их истинное лицо.



Это ещё один предательский шаг и проявление их предательской природы», — заявил премьер-министр.







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