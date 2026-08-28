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Кобахидзе: Для нас категорически неприемлемы как двойные стандарты, так и их русофобские заявления и посылы
28.08.2026 10:56
«Для нас категорически неприемлемы как двойные стандарты, так и их русофобские заявления и посылы», — заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
Глава правительства отвечал на вопрос, касавшийся русофобии и брифинга лидеров «Национального движения», проведённого на Ларсе.
«Мы говорили о двойных стандартах и посвятили этому специальный брифинг. После 2008 года, непосредственно после того, как в стране произошла война, в результате которой погибло более 400 человек и более 30 000 человек стали вынужденными переселенцами, у них не было жёсткой позиции в отношении России и россиян.
Сейчас они демонстрируют жёсткую, а конкретно — русофобскую позицию. Они открыто заявляют об этом, что для нас категорически неприемлемо — как двойные стандарты, так и их русофобские заявления и посылы. Это абсолютно неприемлемо.
Когда мы впервые выступили со своей позицией по поводу русофобии, на первом этапе они начали оправдываться и заявляли, что не являются русофобами. Однако спустя несколько дней они изменили этот посыл, получили новое задание и открыто объявили себя русофобами, что показывает их истинное лицо.
Это ещё один предательский шаг и проявление их предательской природы», — заявил премьер-министр.
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