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Тевзадзе: Заключенные должны быть освобождены на условиях, предусмотренных законом и конституцией
30.08.2026 00:18
У меня нет информации о том, обращались ли сами эти девять человек к Михаилу Кавелашвили с просьбой о помиловании, однако это не меняет их статуса и положения, – заявил член «Коалиции за перемены» и партии »Ахлеби» Тенго Тевзадзе.
По его словам, заключенных следует освобождать на условиях, предусмотренных законом и конституцией.
«Все эти люди, причастные к политическим событиям ноября-декабря или 4 октября, являются политическими заключенными и должны быть освобождены. Их освобождение должно осуществляться на условиях, предусмотренных законом и конституцией. Покаяние и использование этого гуманного акта в пропагандистских целях, на мой взгляд, позорно, что пытается сделать «Грузинская мечта». Эти люди, которые сейчас находятся в тюрьме, должны быть освобождены, для этого должны быть использованы все законные средства», — сказал Тенго Тевзадзе.
Среди заключенных, помилованных президентом в связи с праздником Успения Пресвятой Богородицы, были в том числе задержанные в разное время во время протестов. Михаил Кавелашвили помиловал в общей сложности 226 человек. По данным администрации президента, помилование коснулось 217 человек, отбывавших тюремное заключение, и шести человек, отбывавших наказание, не связанное с лишением свободы, а у трех человек судимости были аннулированы.
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