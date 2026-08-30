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Движение автотранспорта временно запрещено на 96-м километре дороги Жинвали-Барисахо-Шатили
30.08.2026 11:28
Согласно сообщению Департамента дорог Министерства инфраструктуры Грузии, движение автотранспорта временно запрещено на 96-м километре дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили (после села Гиоргицминда).
По данным департамента, до принятия соответствующих мер запрещено движение всех видов автотранспорта в связи со сходом грунтовых масс в результате сильных дождей.
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