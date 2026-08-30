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Движение автотранспорта временно запрещено на 96-м километре дороги Жинвали-Барисахо-Шатили


30.08.2026   11:28


Согласно сообщению Департамента дорог Министерства инфраструктуры Грузии, движение автотранспорта временно запрещено на 96-м километре дороги внутригосударственного значения Жинвали-Барисахо-Шатили (после села Гиоргицминда).

По данным департамента, до принятия соответствующих мер запрещено движение всех видов автотранспорта в связи со сходом грунтовых масс в результате сильных дождей.


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