Обвиняемой по делу Даура Буавы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу

31.08.2026 14:55





Гражданке Украины Валерии Кирлюк, задержанной по обвинению в оставлении в опасности абхазского блогера Даура Буавы, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Соответствующее решение вынес судья Тбилисского городского суда Арсен Калатозишвили.



Прокуратура обосновывала необходимость заключения под стражу рисками того, что обвиняемая может скрыться, оказать воздействие на свидетелей либо совершить новое преступление. По заявлению стороны обвинения, Кирлюк оставила Буаву в тяжелом состоянии и не сообщила об этом ни полиции, ни лицам, с которыми контактировала впоследствии.



Сторона защиты возражала против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. По словам адвоката Хатуны Чхаидзе, инкриминируемое деяние относится к категории менее тяжких преступлений, при этом сама Кирлюк находится в тяжелом состоянии в отделении реанимации. Задержанная пользуется правом хранить молчание.



Даур Буава был обнаружен мертвым 28 августа в жилой квартире в Тбилиси. По версии следствия, Буава и Кирлюк употребили наркотическое вещество, после чего обоим стало плохо. По информации следственных органов, женщина оставила находившегося в опасном для жизни состоянии Буава в квартире, заперла дверь снаружи и ушла.



Расследование по делу ведется не только по статье об оставлении в опасности, но и по статье о доведении до самоубийства. В связи с делом о смерти Буава по обвинению в приобретении и хранении наркотических средств задержаны еще двое лиц.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





