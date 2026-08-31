Россиянин Денис Куланин не сможет покинуть Грузию завтра же

31.08.2026 15:02





Адвокат помилованного россиянина Дениса Куланина Циала Ратиани сообщает APUS, что кейс-менеджер миграционной тюрьмы заявил: политический заключённый не сможет покинуть Грузию завтра, 1 сентября, несмотря на купленный билет в третью страну.



По словам сотрудника миграционной службы, ведомство планирует обратиться в суд с требованием о его выдворении. Возможность покинуть страну ему предоставят только после получения решения суда.



Как сообщают адвокаты, которые регулярно занимаются делами о выдворении иностранцев, ранее ведомство не требовало от иностранцев ждать решения суда, если они покидали страну самостоятельно.



С учётом этого новые требования, которые ранее не применялись в практике миграционного департамента, вызывают особую тревогу, поскольку фактически препятствуют выезду иностранного гражданина.



На заседании 30 августа ни суд, ни представитель миграционного департамента не возражали против его выезда из Грузии.



По мнению правозащитников, ситуация с возможной депортацией в Россию вновь обострилась.



В настоящий момент разрабатываются механизмы для привлечения международных организаций к оказанию помощи.





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