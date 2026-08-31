Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Пять человек погибли в результате серьёзной аварии с пассажирским автобусом Тбилиси - Москва


31.08.2026   15:42


Российские СМИ пишут, что пять человек погибли в результате серьёзной аварии с пассажирским автобусом, следовавшим из Грузии в Москву.

ДТП произошло ночью 30 августа в Ставропольском крае России. Автобус Setra столкнулся с ехавшим впереди КАМАЗом, после чего съехал с дороги в кювет.

По предварительным данным российской Госавтоинспекции, водитель автобуса выбрал небезопасную скорость и не выдержал необходимую дистанцию до грузовика.

Пять человек погибли.

По последним данным российских СМИ, число пострадавших увеличилось до 38 человек, среди них 10 детей. Шесть пострадавших находятся в реанимации — трое взрослых и трое детей.

Пострадавших доставили в больницы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Информация о гражданстве погибших и пострадавших пока уточняется.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна