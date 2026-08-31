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Пять человек погибли в результате серьёзной аварии с пассажирским автобусом Тбилиси - Москва
31.08.2026 15:42
Российские СМИ пишут, что пять человек погибли в результате серьёзной аварии с пассажирским автобусом, следовавшим из Грузии в Москву.
ДТП произошло ночью 30 августа в Ставропольском крае России. Автобус Setra столкнулся с ехавшим впереди КАМАЗом, после чего съехал с дороги в кювет.
По предварительным данным российской Госавтоинспекции, водитель автобуса выбрал небезопасную скорость и не выдержал необходимую дистанцию до грузовика.
Пять человек погибли.
По последним данным российских СМИ, число пострадавших увеличилось до 38 человек, среди них 10 детей. Шесть пострадавших находятся в реанимации — трое взрослых и трое детей.
Пострадавших доставили в больницы. Обстоятельства аварии устанавливаются.
Информация о гражданстве погибших и пострадавших пока уточняется.
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