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Нино Цилосани: Сила страны – это образованная молодежь


31.08.2026   16:05


«Образование является одним из приоритетов правительства, и в сфере образования проводится масштабная реформа. Возможно, тот факт, что около 1 800 абитуриентов определили свои приоритеты таким образом, что не смогли поступить в высшие учебные заведения, не связан с реформой, однако они преодолели необходимый порог, и этот фактор был должным образом учтён премьер-министром», – заявила вице-спикер парламента Нино Цилосани.

По её словам, сила страны — в образованной молодёжи.

«По решению премьер-министра эти абитуриенты получат возможность повторно подать заявление на те специальности, где ещё остались свободные места. Поскольку они преодолели минимальный порог и их уровень образования позволяет им продолжить обучение в высших учебных заведениях, они получат возможность сделать выбор ещё раз. Сила страны — в образованной молодёжи. Поэтому, если кто-то хочет получить высшее образование, ему должна быть предоставлена такая возможность», — заявила Цилосани.


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