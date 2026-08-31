Датунашвили: «Грузинская мечта» перешла на бандитскую систему правления

31.08.2026 16:58





«Грузинская мечта» в классическом понимании перешла на управление по системе обычной банды. Как нужно банде, как нужно криминальному синдикату, так и выкраиваются, и перекраиваются государственные должности, — так один из лидеров объединения «Сильная Грузия — Лело» Тазо Датунашвили отреагировал на информацию председателя парламента Шалвы Папуашвили о том, что должность государственного министра по вопросам региональной политики создаваться больше не будет.



По его словам, это не что иное, как подгонка государственной системы и публичного управления под конкретных людей.



«Это в первую очередь означает, что то, о чем мы говорим в "Сильной Грузии", всегда правда и всегда сбывается в условиях "Грузинской мечты". То, о чем мы твердим уже месяцы — что вся эта смешная и позорная чехарда и придумывание должностей для "генералов каменного карьера" — это не что иное, как подгонка государственной системы и системы публичного управления под этих людей, под эту банду криминалов, под их желания и капризы Бидзины Иванишвили — вот за чем мы наблюдаем. Сначала создали идиотскую должность куратора, ничего не дающую, и, конечно же, упразднили ее, потому что ее и не должно быть. И точно так же, оказывается, не нужно государственное министерство по региональным делам, оказывается, и оно было подогнано исключительно под Мдинарадзе. "Грузинская мечта" в классическом понимании перешла на управление по системе обычной банды. Как нужно банде, как нужно криминальному синдикату, так и выкраиваются, и перекраиваются государственные должности. Интересы граждан Грузии нигде не учитываются», — заявил Тазо Датунашвили.



Напомним, по информации председателя парламента Шалвы Папуашвили, должность государственного министра по вопросам региональной политики создаваться больше не будет.



Кроме того, как отметил спикер парламента, также ведутся обсуждения по поводу объединения Министерства регионального развития и Министерства инфраструктуры.





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