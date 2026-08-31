Адвокат: На прошлой недели было отменено свидание Ираклия Гарибашвили с детьми

31.08.2026 17:03





По информации адвоката Лили Гелашвили, находящемуся в заключении бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили на прошлой неделе отменили запланированное свидание с детьми. По ее словам, причина отмены свидания неизвестна. Адвокат пояснила, что сегодня встречается с Ираклием Гарибашвили.



«После того как Мамука Мдинарадзе сделал то заявление, я не видела господина Ираклия. Сейчас я захожу к нему, и то, что он мне скажет, я вам объявлю, не буду держать в тайне.



Я войду, увижу господина Ираклия, и если возникнет необходимость — будь то в форме письма или как-то иначе — мы сделаем заявление по этому поводу. У него было запланировано свидание с детьми, и его отменили, это было на прошлой неделе. Мы не знаем, в чем заключалась причина. Об этом он заявил и сам. Также я могу задать встречный вопрос: какова была причина того, что начались увольнения даже членов его семьи с работы? Разумеется, все это связано между собой», — заявляет адвокат.



На вопрос о том, возможно ли, что на Ираклия Гарибашвили оказывают психологическое давление, адвокат ответила: «Разумеется».



«Разумеется. Я видела Ираклия тогда, и он был очень разгневан, можно сказать, обижен, потому что готовился к встрече с детьми», — заявила Лили Гелашвили в эфире «ТВ Пирвели» перед входом в тюрьму.



Напомним, что находящемуся под стражей бывшему премьер-министру Грузии Ираклию Гарибашвили предъявили новое обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере, совершенном группой лиц.



По информации прокуратуры, информацию по факту получения крупной взятки бывшим премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили следственному органу предоставил родственник бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе — Васил Мхеидзе. Также, по данным ведомства, со следствием сотрудничал и сам Джуаншер Бурчуладзе. Дело касается нескольких секретных закупок медицинского инвентаря и оборудования для Министерства обороны, проведенных в период премьерства Ираклия Гарибашвили.





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