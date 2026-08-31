Пенитенциарная служба: Ираклий Гарибашишвили уже использовал два длительных свидания

31.08.2026 18:00





Встреча [назначенная] с Ираклием Гарибашвили даже не планировалась и, соответственно, отменена не была, — об этом «Интерпрессньюс» заявили в Специальной пенитенциарной службе, отреагировав таким образом на заявление адвоката о том, что находящемуся в тюрьме бывшему премьеру отменили запланированное свидание с детьми.



«Ираклий Гарибашвили содержится в пенитенциарном учреждении №12 закрытого типа, где ему положено два длительных свидания в год, и эти два свидания им уже использованы. Соответственно, свидания не было и оно не отменялось», — заявили в Пенитенциарной службе.



Напомним, что по информации адвоката Лили Гелашвили, находящемуся под стражей бывшему премьер-министру Ираклию Гарибашвили на прошлой неделе отменили запланированное для встречи с детьми свидание.



По её же словам, причина отмены свидания неизвестна. По информации прокуратуры, информацию следственному органу по факту получения крупной взятки бывшим премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили предоставил родственник бывшего министра обороны Джуаншера Бурчуладзе Васил Мхеидзе. Также, по данным ведомства, со следствием сотрудничал и сам Джуаншер Бурчуладзе. Дело касается нескольких секретных закупок, проведённых в период премьерства Ираклия Гарибашвили с целью приобретения медицинского инвентаря и оборудования для Министерства обороны Грузии.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





