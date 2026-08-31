Прокуратура в рамках дела, связанного со смертью Даура Буава, предъявила обвинения ещё двоим

31.08.2026 18:40





Прокуратура Грузии в рамках уголовного дела, расследуемого в связи со смертью Даура Буава, предъявила обвинения ещё двум лицам. Об этом сообщает прокуратура.



По информации ведомства, прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании для обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.



«Следствием, проведённым министерством внутренних дел, на данном этапе установлено, что 22 августа текущего года Г. Г. передал В. К., обвиняемой по данному уголовному делу, наркотическое средство метадон (основа). Согласно показаниям обвиняемой В. К., часть вещества 23 августа она употребил вместе с Дауром Буавой, а другая часть была изъята в ходе осмотра жилой квартиры Даура Буава.



Кроме того, Г. Г. незаконно приобрёл и хранил в своём жилом доме наркотическое средство метадон (основа) в особо крупном размере — 6,27 грамма. В целях содействия его сбыту он расфасовал вещество в девять пакетов. Правоохранители изъяли указанное наркотическое средство в ходе обыска 29 августа.



Второе лицо, задержанное по этому же делу, С. Б., ранее судимое за преступление, связанное с наркотиками, также незаконно приобрело и хранило по месту жительства 0,24 грамма высушенной марихуаны. Правоохранители изъяли её в ходе обыска 29 августа.



Г. Г. предъявлено обвинение по подпункту «а» части третьей статьи 260, подпункту «а» части шестой статьи 260⁴ и части седьмой статьи 260² Уголовного кодекса Грузии — за незаконное приобретение и хранение наркотического средства в особо крупном размере, содействие его сбыту и незаконную передачу наркотического средства. Данные преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет либо пожизненного лишения свободы.



С. Б. предъявлено обвинение по статье 273 Уголовного кодекса Грузии — за незаконное приобретение и хранение наркотического средства в небольшом размере лицом, ранее судимым за преступление, связанное с наркотиками.



Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании для обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.



Следует отметить, что прокуратура предъявила гражданке Украины В. К. обвинение в связи с оставлением Даура Буава в опасном для жизни состоянии, и суд уже избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.



Расследование уголовного дела в министерстве внутренних дел продолжается», — говорится в сообщении.







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