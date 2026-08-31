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Кобахидзе примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
31.08.2026 18:32
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе примет участие в 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
Как сообщает администрация правительства, Ираклий Кобахидзе выступит на общих прениях.
Ираклий Кобахидзе примет участие в сессии Генеральной Ассамблеи ООН 20–24 сентября.
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