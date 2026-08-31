Самадашвили: Ничто лучше не опишет процесс внутреннего разложения «Грузинской мечты», чем сегодняшний брифинг Папуашвили

31.08.2026 14:58





Ничто лучше не опишет процесс внутреннего разложения «Грузинской мечты», чем сегодняшний брифинг Папуашвили после долгой паузы, — об этом в социальной сети пишет одна из лидеров «Лело — Сильная Грузия» Саломе Самадашвили, анализируя темы, которые в ходе брифинга затронул председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили.



Заявления Папуашвили, адресованные западным странам, Самадашвили оценила следующим образом: «Старая и заезженная пластинка».



«1. Старая и заезженная пластинка об агентуре иностранцев... На лице написано, что он сам в это не верит, да и как ему поверить — человеку, который 20 лет служил «агентом» Германии.



«Маму» (Мамука Миданардзе - ред.) больше нет, поэтому нам больше не нужен ни координатор регионов, ни координатор силовых ведомств.



Да, и «грандиозная» реформа в сфере образования — это школьная форма из китайского полиэстера, ученики, которых приглашают вместо школ в сборные контейнеры, а также, по методу времен Деникина, зачисление абитуриентов с более низкими баллами на невостребованные специальности — это так, чтобы вы знали.



Поэтому его друг, который до сих пор считает себя премьер-министром, решил сам отправиться в этом году в ООН — он знает, что это его последний шанс выступить с трибуны ООН.



Полагаю, крайне неприятный запах этого процесса разложения должен доходить и до резиденции Бидзины», — заявила Самадашвили.





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