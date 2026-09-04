ЕСПЧ прекратил бытовые иски против РФ, но продолжит судить ее за войну в Грузии и Украине

04.09.2026 13:29





Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) прекратил рассмотрение 879 индивидуальных жалоб, поданных гражданами против России. Решение об этом вступило в силу 3 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба ЕСПЧ.



При этом Страсбургский суд подчеркнул: прекращение дел не касается военных преступлений и конфликтов. Жалобы, связанные с агрессией РФ против Грузии и Украины, остаются для ЕСПЧ безусловным приоритетом и будут расследоваться дальше. Кроме того, для их более оперативного рассмотрения в структуре суда создали специальное подразделение — Conflicts Unit.



Главное: что постановил ЕСПЧ?



Европейский суд проводит чпткую грань между «внутренними» делами и исками, связанными с военными действиями РФ на территории соседних государств.



По Грузии на рассмотрении суда остаются около 150 индивидуальных жалоб, связанных с войной 2008 года и последующим изменением оккупационных линий (бордеризацией).



По Украине ЕСПЧ продолжает работу по 5 550 индивидуальным заявлениям (события в Крыму, Донбассе, Азовском море и полномасштабная война с 2022 года).



Почему прекратили рассмотрение 879 «внутренних» дел?

Эти жалобы касались нарушений прав человека внутри самой России (условия содержания в тюрьмах, судебная система, права собственности, свободы перемещения).



Суд посчитал, что принципиальные правовые оценки по этим темам уже даны в прежних вердиктах. Направление огромных ресурсов на детальный разбор каждого из оставшихся дел лишило бы ЕСПЧ возможности рассматривать иски граждан из других стран. При этом суд оставил за собой право восстановить любую из этих жалоб, если возникнут особые обстоятельства.



Отказ от дел — это НЕ амнистия для Кремля.



ЕСПЧ отдельно подчеркнул: прекращение рассмотрения этих 879 дел не освобождает Россию от международной ответственности за нарушения, совершенные в период, когда страна входила в Совет Европы (до 16 сентября 2022 года).



Россию исключили из Совета Европы в марте 2022 года из-за вторжения в Украину, а с 16 сентября 2022 года она перестала быть участницей Европейской конвенции по правам человека. Однако ЕСПЧ сохраняет юрисдикцию над всеми нарушениями, совершенными РФ до этой даты.



С того момента ЕСПЧ вынес два важных решения по Грузии:



В апреле 2024 года — по межгосударственному делу «Грузия против России (IV)», признав ответственность РФ за нарушения прав человека, связанными с пересечением административных границ после войны 2008 года.

В июне 2026 года — по делу «Малачини и другие против России», признав РФ виновной в пытках и убийстве грузинских военнопленных в 2008 году.



С сентября 2022 года Страсбург также успел вынести решения по важнейшим внутренним делам: отравлению и преследованию Алексея Навального и ФБК, убийству Бориса Немцова, законам об «иноагентах», закрытию «Новой газеты» и блокировке сервисов Google.



После выхода из системы ЕСПЧ Россия полностью игнорирует решения суда и отказывается выплачивать компенсации. К настоящему моменту общая сумма неисполненных РФ финансовых обязательств по решениям Страсбургского суда превышает €315 млн.





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