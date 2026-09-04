|
|
|
В Сенаки остановили нелегальную бойню перепелов
04.09.2026 14:21
В Носири инспекторы Национального агентства продовольствия выявили серьезные нарушения на бойне индивидуального предпринимателя.
Перепелов забивали без ветеринарного надзора, а предприятие работало без обязательного признания Агентства и регистрации в Реестре экономической деятельности.
Предпринимателя оштрафовали, производство приостановили.
Национальное агентство продовольствия напоминает бизнесу о необходимости соблюдать требования законодательства и стандарты безопасности пищевой продукции.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна