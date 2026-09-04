В Сенаки остановили нелегальную бойню перепелов

04.09.2026 14:21





В Носири инспекторы Национального агентства продовольствия выявили серьезные нарушения на бойне индивидуального предпринимателя.



Перепелов забивали без ветеринарного надзора, а предприятие работало без обязательного признания Агентства и регистрации в Реестре экономической деятельности.



Предпринимателя оштрафовали, производство приостановили.



Национальное агентство продовольствия напоминает бизнесу о необходимости соблюдать требования законодательства и стандарты безопасности пищевой продукции.





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