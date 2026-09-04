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В Сенаки остановили нелегальную бойню перепелов


04.09.2026   14:21


В Носири инспекторы Национального агентства продовольствия выявили серьезные нарушения на бойне индивидуального предпринимателя.

Перепелов забивали без ветеринарного надзора, а предприятие работало без обязательного признания Агентства и регистрации в Реестре экономической деятельности.

Предпринимателя оштрафовали, производство приостановили.

Национальное агентство продовольствия напоминает бизнесу о необходимости соблюдать требования законодательства и стандарты безопасности пищевой продукции.


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