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В Азербайджане произошел взрыв на складе боеприпасов


03.09.2026   13:34


В ночь на 2 сентября на складе боеприпасов вблизи села Низами Гёранбойского района на западе Азербайджана произошел взрыв, после которого начался пожар. Об этом сообщили Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство обороны и МВД страны.

После происшествия на место были направлены силы МЧС и Минобороны при взаимодействии с МВД и местными властями. Власти заявили, что ситуация находится под контролем. Причина взрыва пока официально не сообщается.

В целях безопасности были эвакуированы жители близлежащих населенных пунктов. По данным местных властей, из сел Низами и Хойлу эвакуировали около 5 тысяч человек. На въезде в Низами установлен пост.

По официальным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Также сообщается, что жилые дома в результате взрыва не получили повреждений.

На распространяемых в СМИ видеозаписях видны пожар и последующие взрывы на территории объекта. Власти пока не сообщали, что стало причиной первоначального возгорания или взрыва.


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