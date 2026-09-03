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В Азербайджане произошел взрыв на складе боеприпасов
03.09.2026 13:34
В ночь на 2 сентября на складе боеприпасов вблизи села Низами Гёранбойского района на западе Азербайджана произошел взрыв, после которого начался пожар. Об этом сообщили Министерство по чрезвычайным ситуациям, Министерство обороны и МВД страны.
После происшествия на место были направлены силы МЧС и Минобороны при взаимодействии с МВД и местными властями. Власти заявили, что ситуация находится под контролем. Причина взрыва пока официально не сообщается.
В целях безопасности были эвакуированы жители близлежащих населенных пунктов. По данным местных властей, из сел Низами и Хойлу эвакуировали около 5 тысяч человек. На въезде в Низами установлен пост.
По официальным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Также сообщается, что жилые дома в результате взрыва не получили повреждений.
На распространяемых в СМИ видеозаписях видны пожар и последующие взрывы на территории объекта. Власти пока не сообщали, что стало причиной первоначального возгорания или взрыва.
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