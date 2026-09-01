В Батуми спасатели нашли в море тело женщины

01.09.2026 19:55





В Батуми спасатели нашли в море тело женщины среднего возраста.



Тело доставлено в бюро экспертизы.



По имеющейся информации, женщина пропала в море несколько дней назад.



На месте происшествия были мобилизованы правоохранители.



По факту Министерство внутренних дел начало расследование.





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