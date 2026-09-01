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В Батуми спасатели нашли в море тело женщины
01.09.2026 19:55
В Батуми спасатели нашли в море тело женщины среднего возраста.
Тело доставлено в бюро экспертизы.
По имеющейся информации, женщина пропала в море несколько дней назад.
На месте происшествия были мобилизованы правоохранители.
По факту Министерство внутренних дел начало расследование.
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