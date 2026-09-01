Меняется порядок вызова призывников для воинского учета

01.09.2026 19:21





Согласно постановлению правительства, если лицу не удалось передать уведомление/повестка о постановке на воинский учёт, повестка будет опубликована на веб-сайте агентства, после чего будет считаться официально вручённой.



Согласно тому же документу, лицо обязано в течение 10 календарных дней с момента официального вручения уведомления/повестки о постановке призывника на воинский учёт явиться в соответствующее структурное подразделение агентства.



Что касается непосредственно порядка вручения уведомления/повестки, в документе отмечается, что если вручить повестку призывнику не удалось, агентство не позднее 2 рабочих дней публикует на своём официальном веб-сайте уведомление/повестку о вызове, которая считается вручённой на 7-й календарный день с момента публикации.



«Если лицо отказывается от вручения уведомления/повестки, на уведомлении/повестке делается соответствующая отметка, после чего она возвращается в агентство. В таком случае уведомление/повестка считается вручённой. Уведомление/повестка о вызове лица также считается вручённой, если совершеннолетний член семьи лица, подлежащего постановке на воинский учёт, получит уведомление/повестку или откажется её принять. В случае отказа от получения уведомления/повестки на ней делается соответствующая отметка, после чего она возвращается в агентство.



Если вручить уведомление/повестку о вызове с целью постановки призывника на воинский учёт способами, предусмотренными подпунктами "а"-"в" пункта первого настоящей статьи, не удаётся, в том числе, если в течение 2 рабочих дней не было обратной связи посредством короткого текстового сообщения или электронной почты, либо если отправка по почте невозможна, агентство не позднее второго рабочего дня публикует на своём официальном веб-сайте уведомление/повестку о вызове, которая считается вручённой на 7-й календарный день с момента публикации. В таком случае лицо обязано в течение 10 календарных дней с момента официального вручения уведомления/повестки о постановке на воинский учёт явиться в соответствующее структурное подразделение агентства», - говорится в документе.





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