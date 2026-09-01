Пашинян заявил об углублении дружественных отношений с Ираном и Грузией

01.09.2026 17:06





Армения проводит многовекторную внешнюю политику, которую мы называем сбалансированной и уравновешивающей внешней политикой, - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече, состоявшейся в формате «ШОС+».



«Смысл этой политики заключается в следующем: когда притяжение какого-либо геополитического полюса становится настолько сильным, что может разрушить нашу независимость, мы активизируем наши отношения с другим полюсом, обладающим достаточной притягательностью для данной ситуации, чтобы сохранить наше равновесие на полном сложностей пути суверенитета и независимости. Главная цель такой политики - сохранить и укрепить суверенитет и независимость. И, разрабатывая эти стратегии, мы пришли к выводу, что невозможно иметь независимость и суверенитет, живя в условиях конфликта, и многополярность в этом смысле должна проявляться прежде всего в том регионе, где ты живёшь. Именно поэтому, углубляя наши дружественные отношения с соседними Ираном и Грузией, мы идём по пути выстраивания межгосударственных отношений с двумя другими нашими соседями -Азербайджаном и Турцией», - отметил Пашинян.



Он заявил, что Армения работает с Азербайджаном и Турцией для налаживания межгосударственных коммуникаций, в том числе посредством реализации проекта «Путь Трампа к международному миру и процветанию».



«Сейчас мы работаем с Азербайджаном и Турцией в направлении открытия наших межгосударственных коммуникаций, в том числе посредством реализации проекта ТРИПП, практические работы по осуществлению которого на местах начнутся в ближайшие месяцы. Это откроет новые транспортные возможности не только с востока на запад, то есть от Каспийского моря к Средиземному морю, но и с юга на север - связав Персидский залив с Чёрным морем. Так что от реализации проекта выиграют все страны региона», - сказал Пашинян.



Говоря о многополярной политике, Пашинян заявил, что Армения в последние годы устанавливает стратегические отношения с Грузией, Китаем, Казахстаном, США, Францией, Нидерландами, Германией, Люксембургом, Соединённым Королевством, Болгарией, Хорватией, Литвой, Европейским союзом.



«Наши отношения с Индией и Ираном фактически носят стратегический характер, сейчас мы работаем над их документальным оформлением», - отметил премьер-министр Армении.



По его словам, Республика Армения разделяет видение многополярного мира и подчёркивает ключевую роль ООН в деле построения многополярного мира.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





