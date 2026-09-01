Саакашвили: Абхазия — это большой геополитический вопрос

01.09.2026 21:35





«Тот, кто думает, что путь к восстановлению контроля над Абхазией проходит исключительно через примирение максимум с 50 000 абхазов, вместо мыслей в голове имеет тклапи (Тклапи – национальное грузинское лакомство, высушенное пюре из мякоти сливы ткемали (алычи). - ред.). Абхазы нас ненавидят, и с этим ничего не поделать», — написал бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в социальной сети.



Как отмечает Саакашвили, «Абхазия — это большой геополитический вопрос, решение которого связано с ослаблением и вероятным распадом Российской империи».



«Это вопрос, который зависит от успехов Украины, силы Запада и, конечно же, от того, в какой форме будет находиться сама Грузия.



Так что прекратите заниматься гаданием и взгляните на картину шире. Также хочу выразить соболезнования семье умершего абхазского блогера Даура Буава», — пишет Михаил Саакашвили.







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