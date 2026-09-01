Экс-премьер Гарибашвили распространил очередное письмо из тюрьмы

01.09.2026 21:15





Мамука Мдинарадзе допустил в этом деле настолько тяжелые и грубые ошибки, что это привело не только к его отстранению от должности, но и к уходу из политики,- об этом бывший премьер-министр Ираклий Гарибашвили пишет в очередном письме из тюрьмы. Как отмечает Гарибашвили, вывод Мдинарадзе из политики не сможет стереть тяжелейший и непоправимый ущерб для страны, людей и «Грузинской мечты», причиненный при соучастии его с Ираклием Кобахидзе.



В письме бывший премьер говорит о дополнительной информации, которая, по его словам, напрямую связана с письмом, присланным ему властями, и фактом, произошедшим в феврале этого года.



«Думаю, общество уже убедилось в том, что опубликованное мной письмо подлинное и что названные в нём факты соответствуют действительности. Мамука Мдинарадзе допустил в этом деле настолько тяжелые и грубые ошибки, что это привело не только к его отстранению от должности, но и к уходу из политики. Однако я хочу ознакомить общество со своей позицией: вывод Мдинарадзе из политики не сможет стереть тяжелейший и непоправимый ущерб для страны, людей и «Грузинской мечты» , причиненный при его соучастии с Ираклием Кобахидзе.



Ещё раз разъясню общественности, что подразумевалось в первом пункте письма, направленного мне, где упоминаются журналист Дито Чубинидзе, Ирма Инашвили, а также возникшие в связи с их активностью мнения и сомнения. По этому вопросу госпожа Ирма Инашвили сама пояснила, что я не имел и не имею никакого касательства к их политической или журналистской деятельности. Возможно, я вообще ничего не говорил бы о статьях журналиста Дито Чубинидзе, если бы несколько дней назад совершенно случайно не узнал об одном ужасном факте. Именно поэтому я решил поделиться с общественностью дополнительной информацией, которая напрямую связана с направленным мне властями письмом и фактом, произошедшим в феврале этого года.



12 февраля по поручению Кобахидзе и Мдинарадзе мне прислали статью из газеты «Асавал-Дасавали» от 2 февраля 2026 года. В статье журналист Дито Чубинидзе берет интервью у бывшего правозащитника Лазаре Джорбенадзе. Статья была в основном посвящена критике Кобахидзе и серьезным обвинениям в его адрес.



Мне передали претенциозное послание, в котором на основании абсолютно ложного представления высказывалось подозрение - не стоял ли я за упомянутой статьей. Другие детали я намеренно не привожу, однако основная претензия и обвинение были именно в том, что за подобными критическими статьями они видели мой след.



Моя реакция, конечно, была крайне негативной и я передал им, чтобы больше не приходили ко мне с подобными вопросами и претензиями, что такие заказные статьи это не мой почерк, а свойственны им. Позже эти критические обвинения часто повторялись и в эфире телеканала «Объектив». Теперь для меня картина ясна и на все вопросы дан ответ, почему первым пунктом письма написали, что «сторонники вроде Дито Чубинидзе и Ирмы Инашвили» вызвали серьёзные сомнения и нанесли большой ущерб интересам команды Кобахидзе -Мдинарадзе.



Вся эта история, вероятно, не стоила бы того, чтобы рассказывать её публично, если бы совершенно случайно я не узнал, что респондент упомянутой статьи Дито Чубинидзе спустя некоторое время после публикации статьи покончил с собой…



Также мне стало известно, что в связи с самоубийством покойного правозащитника Лазаре Джорбенадзе сама газета "Асавал-Дасавали" открыто задавала вопросы и ставила под сомнение версию о его самоубийстве.



Необходимо ответить на следующий вопрос: что стало реальной причиной смерти правозащитника Лазаре Джорбенадзе?



Я публично задаю этот вопрос, поскольку в обществе до сих пор остаются без ответов вопросы в связи с фактами самоубийства ряда людей, имевшими место в период правления Кобахидзе - Мдинарадзе…» - пишет Гарибашвили.





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