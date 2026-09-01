Казахстан ввел плату за въезд для россиян

01.09.2026 16:14





Казахстан ввел платные электронные разрешения на въезд для граждан стран, которым не требуется виза, включая россиян. Система заработала в тестовом режиме 25 августа. Подробности опубликовал МИД Сербии. Разрешение выдается на цифровой платформе QazETA.



На первом этапе, который продлится до 1 ноября, иностранцев будут пускать в Казахстан свободно, но предупреждать, что при следующей поездке им потребуется оформить электронный документ. С 1 ноября разрешение станет обязательным для прибывающих самолетом. С 15 ноября его начнут требовать на автомобильных КПП на границах с Китаем, Туркменистаном и Узбекистаном, а с 30 ноября — на границах с Россией и Кыргызстаном. С 15 декабря новые правила распространят на железнодорожные и морские пункты пропуска.



Подать заявку на оформление разрешения нужно как минимум за 72 часа до поездки. Оно выдается на 180 календарных дней и позволяет многократно посещать Казахстан в течение этого периода. Стоимость разрешения составляет около 3900 тенге (730 рублей) при подаче заявки заранее и около 7800 тенге (почти 1500 рублей) при оформлении на погранпереходе. МВД республики анонсировало ввод платы за въезд для иностранцев с безвизом в начале августа, однако подробностей не приводило.



После объявления в России мобилизации в 2022 году из-за войны с Украиной Казахстан вошел в число популярных направлений для релокации. По оценке Минтруда республики, в страну тогда приехали более 400 тыс. россиян, примерно 100 тыс. из них остались. Сейчас без оформления дополнительных документов граждане РФ могут находиться в Казахстане 90 дней. Для более длительного пребывания необходимо получить разрешение на временное проживание.



Тем временем в России продолжают распространяться сообщения о подготовке новой мобилизации. По данным западных разведок, Кремль может объявить ее после сентябрьских выборов в Госдуму. Слухи об этом уже привели к росту числа россиян, выезжающих через сухопутную границу с Грузией — еще одного популярного направления для релокации. По информации Федеральной таможенной службы РФ, только за одну неделю в августе КПП «Верхний Ларс» пересекли около 113 тыс. человек.



Также о готовности принять бегущих от мобилизации россиян заявила Армения. МИД РФ в ответ обвинил республику в «провокации» и «поощрении противоправных действий».





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