НБГ: Защита клиентов уязвимого сегмента осуществляется только от высокорисковых транзакций

01.09.2026 14:57





Изменения, внесённые Национальным банком Грузии в правила сильной аутентификации пользователей и защиты прав потребителей при предоставлении услуг финансовыми организациями, направлены на защиту клиентов от высокорисковых транзакций и возможного финансового мошенничества.



По информации Национального банка, дополнительный механизм защиты применяется только в тех случаях, когда поставщик платёжных услуг (в том числе коммерческий банк, микробанк, зарегистрированный поставщик платёжных услуг или микрофинансовая организация) одновременно выявляет следующие четыре обстоятельства:



• содержание платёжной операции связано с деятельностью, имеющей высокий профиль риска мошенничества;

• выявлена необычная особенность в расходах и поведении клиента;

• сумма платёжной операции превышает 500 лари;

• возраст клиента превышает 60 лет.



«Во всех перечисленных выше случаях поставщик платёжных услуг обязан приостановить на 48 часов выполнение инициированной клиентом электронной платёжной операции, связаться с клиентом и предоставить ему в простой и понятной форме соответствующую информацию о рисках или возможном мошенничестве.



После инициирования рискованной или подозрительной транзакции у клиента в течение 48 часов будет возможность принять окончательное решение. Если клиент всё же решит провести операцию, он должен подтвердить это поставщику услуг.



Следует отметить, что изменение разработано с учётом лучшей международной практики. Аналогичный подход, в частности механизм приостановки определённых высокорисковых операций, действует в таких странах, как США, Канада, Бразилия, Великобритания, государства Европейского союза и других», — говорится в информации Национального банка.







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