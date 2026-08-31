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Вашингтон заключил с Каракасом соглашение о доступе США к 20% месторождений Венесуэлы


31.08.2026   23:04


Соединеные Штаты получат контроль над одной пятой нефтяных месторождений Венесуэлы, объявил в пятницу президент США Дональд ‌Трамп, не раскрыв всех деталей заключенной с Каракасом сделки. Вашингтон, очевидно, рассчитывает, что американские компании смогут восстановить разрушенную добывающую отрасль страны-участницы ОПЕК, лидера которой американские военные ​арестовали в начале года.

По ​сообщению Трампа, ​США будет ⁠иметь мажоритарный контроль над более чем 65 миллиардами баррелей ‌доказанных запасов нефти в партнерстве с ‌частным бизнесом.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес приветствовала соглашение, сказав, что оно ​придаст импульс экономике и увеличит поступления в бюджет.

Новая сделка будет ‌означать значительное расширение роли США в нефтяной промышленности Венесуэлы, которая ​обладает крупнейшими в мире доказанными запасами нефти, но после многих лет недостаточных ‌инвестиций, неэффективного управления и санкций свела добычу примерно к 1,25 миллиона баррелей в сутки, что значительно ниже потенциала.

Новые потоки нефти ​в США могут ​замедлить рост ‌внутренних цен на бензин и другое топливо, который беспокоит американцев и подрывает ​перспективы Республиканской партии на грядущих в ноябре выборах в Конгресс.

Президент Дональд Трамп сказал в воскресенье, что нефть, которая будет получена за счет объявленной в пятницу сделки с Венесуэлой, пойдет в стратегический нефтяной резерв США, объем которого в последние годы существенно сократился.

В публикации в социальных сетях Трамп сообщил, ​что закачка начнется в ⁠ближайшее время, назвав эту нефть подарком Венесуэлы народу Соединенных Штатов.

По состоянию на 21 августа запасы ‌нефти в американском госрезерве составляли 290 миллионов баррелей - это самый ‌низкий уровень за 44 года.


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