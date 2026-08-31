Хабеишвили: Необходима формула: все минус Иванишвили

31.08.2026 22:57





Необходима формула — все минус Иванишвили — сила в единстве, и это нужно воплотить на практике, — об этом говорится в письме одного из лидеров «Национального движения» Левана Хабеишвили, отправленном из тюрьмы и опубликованном на его личной странице в социальной сети.



Леван Хабеишвили выступает с инициативой создания групп из 15–20 человек на всех 2500 избирательных участках по всей стране для оказания давления на власть и обеспечения нормальной избирательной среды.



«В 2022–2026 годах от 500 до 1000 человек отправили в тюрьму по уголовным или административным делам. От 5 000 до 10 000 человек оштрафованы из-за участия в акциях, прогрузинской, проевропейской позиции. Более 2 000 человек выгнали, уволили с государственной службы за выражение позиции. От 500 до 1000 человек избили, подвергли пыткам, подстерегли у дома. Десяткам тысяч людей позвонили по телефону и обругали. В Грузии около 2500 избирательных участков, то есть сёл, общин, районов. Соответственно, на каждом участке 5–7 таких преследуемых граждан. Плюс члены их семей, друзья, единомышленники, соседи, и в итоге 20–35 человек в каждой общине — это активные противники режима. Очевидно, помимо этих людей, есть ещё множество оппозиционно настроенных граждан.



Чтобы оказать давление на режим, быть в наступлении и вынудить их провести нормальные выборы, для этого нам необходимо на этих 2 500 участках и в общинах иметь активную, идентифицированную «армию» сторонников из 30 000–40 000 человек. На каждом избирательном участке нам нужно по 15–20 человек. Теперь вопрос: какая партия может сделать это в одиночку?! Например, на прошлых 2–3 «выборах» у 90% партий не то что по 15–20 членов на 2500 участках, но даже по одному члену на 2500 участках не было. Если на участке у нас нет 15–20 человек, которые работают с людьми, распространяют правду, защищают голоса, проводят мобилизацию, тогда бахвальство просто не имеет смысла.



Реально эти люди есть, но поодиночке и разрозненно мы не можем выстроить эту инфраструктуру. Поэтому необходима формула — все (!) минус Иванишвили. Сможем ли мы вместе создать эту 30 000–40 000-ю «армию»?! — Разумеется, да! Если мы сделаем это, организуем этих разрозненных борцов, тогда сможем оказать нажим, перейти в наступление и добиться честных выборов, на которых победят демократические силы.



Отдельные партии из 5 человек, это факт, не смогут провести такую мобилизацию в 2500 общинах. Вместе? — Вместе безусловно сможем! Вместо того чтобы по 1000 раз вести разговоры с экранов ТВ, давайте все распределим участки и на местах сформируем команды из 15–20 человек. Например, я даже из тюрьмы смогу «взять на себя» 2–3 таких участка. Сформировать команду из 15–20 человек на каждом участке. Это конкретное дело. Чем попусту «буксовать» в ТВ и жевать одно и то же, лучше заняться реальным делом. А иначе, если завтра назначат выборы, выйдите и скажите — у кого из вас есть хотя бы 1 человек на участке.



Сила в единстве, и это нужно воплотить на практике. У меня нет надежды, что «комментаторы» с охотой заговорят о конкретном деле, но на свободе есть множество искренних борцов, и я делюсь своим мнением с ними. Бессмысленные «спикеры» и пустословы больше не интересны! Давайте действовать вместе с настоящими, трудолюбивыми борцами.



Вы создали партию 5 дней назад и теперь учите нас с ТВ, как вы изменили «парадигму» — знаете, как смешно на вас смотреть?! — К сожалению, вы не то что на 2500 участках, вы в 3-м микрорайоне Варкетили, в посёлке Африка, на Верхнем плато ни разу не бывали….



Вы хотите победить Бидзину вот так поодиночке, и, например, в Суреби, Зоти, Букисцихе кто покажет, кто защитит ваши голоса?! «Латте не высохло» у вас на губах, а вы надменно бахвалитесь!



Я на вашей стороне! Я буду последним среди вас, буду вашим слугой — только, милые мои, не тужьтесь понапрасну! Иванишвили боится силы; в чём заключается дело и сила, я вам изложил. Бессмысленная болтовня не пугает режим!



Говорят, якобы в единстве нет смысла — нужно отдельно, мол, идентичность, мы крутые, прошлое нас не отягощает... и, если уж на то пошло, вы хотя бы обратите внимание на свои посты в Фейсбуке с 12–27–51 «лайком».



Спуститесь на землю, и сконцентрируемся на реальной мобилизации! Кроме бессмысленного затягивания времени, с вашей стороны ничего не происходит. Ещё раз «пардон», что рассуждаю немного горячо — я свой», — пишет Леван Хабеишвили.





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