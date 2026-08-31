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Суд отменил процессуальное соглашение с боксером Гиоргием Кирвалидзе, задержанным по делу о событиях 4 октября


31.08.2026   22:59


Тбилисский апелляционный суд отменил процессуальное соглашение, заключённое с политическим заключенным, боксером, Гиорги Кирвалидзе, который был задержан по делу о событиях 4 октября.

Таким образом, дело Кирвалидзе будет возвращено в Тбилисский городской суд для рассмотрения по существу.

С требованием отменить процессуальное соглашение в суд обратилаcь Прокуратура. В качестве основания ведомство указало на то, что Кирвалидзе не признаёт предъявленное ему обвинение.

Однако, по словам его адвоката, Бориса Челе Куруа, это абсурдно, поскольку в случае непризнания вины суд вообще не утвердил бы с ним процессуальное соглашение.

Гиорги Кирвалидзе - боксер, бывший чемпион Грузии, который на свои деньги строил в Ахалцихе спортивный зал и совершенно бесплатно тренировал детей.


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