|
|
|
Суд отменил процессуальное соглашение с боксером Гиоргием Кирвалидзе, задержанным по делу о событиях 4 октября
31.08.2026 22:59
Тбилисский апелляционный суд отменил процессуальное соглашение, заключённое с политическим заключенным, боксером, Гиорги Кирвалидзе, который был задержан по делу о событиях 4 октября.
Таким образом, дело Кирвалидзе будет возвращено в Тбилисский городской суд для рассмотрения по существу.
С требованием отменить процессуальное соглашение в суд обратилаcь Прокуратура. В качестве основания ведомство указало на то, что Кирвалидзе не признаёт предъявленное ему обвинение.
Однако, по словам его адвоката, Бориса Челе Куруа, это абсурдно, поскольку в случае непризнания вины суд вообще не утвердил бы с ним процессуальное соглашение.
Гиорги Кирвалидзе - боксер, бывший чемпион Грузии, который на свои деньги строил в Ахалцихе спортивный зал и совершенно бесплатно тренировал детей.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна