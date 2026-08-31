Мать скончавшегося абхазского блогера Даура Буава прибыла в Тбилиси

31.08.2026 23:06





Мать скончавшегося в Тбилиси абхазского блогера Даура Буава находится в Грузии. Как сообщает телеканал TV Pirveli, через несколько часов после прибытия в Тбилисский международный аэропорт она отправится в полицейский участок «для подписания документов».



По данным журналистов, именно матери Буава предстоит решить, необходима ли альтернативная экспертиза. Ранее о необходимости провести независимую экспертизу заявила адвокат Натия Мезвришвили.



Напомним, 32-летний блогер из Абхазии был найден мертвым в Тбилиси 28 августа. При этом записи с камер видеонаблюдения свидетельствуют о том, что в последний раз Буава заходил в дом 23 числа.



По делу о смерти блогера задержаны три человека. В частности, суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении гражданки Украины Валерии Кирилюк, которой предъявлено обвинение в оставлении в опасности. По версии следствия, девушка вместе с Дауром принимала наркотики в его съемной квартире в тбилисском районе Диди Дигоми. Когда блогеру стало плохо, она покинула квартиру.



В рамках расследования дела задержаны также два человека, которые были знакомы с Буава. Их обвиняют в приобретении и хранении наркотических веществ.





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