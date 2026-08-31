Журналист: министры финансов США и России встретились в кулуарах саммита G20

31.08.2026 23:02





Министр финансов США Скотт Бессент проводит встречу со своим российским "коллегой" Антоном Силуановым на саммите G20. Об этом в прямом эфире заявил корреспондент Fox Business Эдвард Лоуренс, цитирует "Европейская правда".



По его словам, встреча проходит в кулуарах саммита G20.



"Сейчас проходит встреча министра финансов России с министром финансов США Скоттом Бессентом. Министр финансов продвигает 28-пунктный мирный план президента Трампа в отношении Украины", – сказал он.



В этот день президент Владимир Зеленский после беседы с представителями американского президента Дональда Трампа заявил, что Стив Виткофф и Джаред Кушнер готовят визит в Украину.



25 августа стало известно, что Москву посетил директор ЦРУ Джон Ретклифф. Американский президент Дональд Трамп считает, что из визита Ретклиффа в Москву "возможно, что-то получится".





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