Польша подозревает иностранную разведку в причастности к пожару на предприятии-производителе дронов

31.08.2026 23:03





Национальная прокуратура Польши начала расследование по делу об участии в деятельности иностранной разведки против Польши и совершении преступления террористического характера в связи с поджогом компании, производящей беспилотники для польской и украинской армий.



Об этом говорится в сообщении прокуратуры, передает "Европейская правда".



"Прокурор Малопольского выездного отделения Департамента по вопросам организованной преступности и коррупции Национальной прокуратуры в Кракове сегодня возбудил следствие по делу об участии в деятельности иностранной разведки против Республики Польша и совершении преступления террористического характера, которое заключалось в умышленном возникновении 31 августа 2026 года пожара на территории предприятия WB Electronics S.A. в Скаржиско-Каменной путем подложения заряда, содержащего легковоспламеняющиеся материалы", – говорится в сообщении.





В результате пожара были уничтожены складские помещения, а стоимость нанесённого ущерба составляет не менее 15 млн злотых, заявили в прокуратуре.



Расследование проводится по факту преступления, наказуемого пожизненным лишением свободы.



С утра в процессуальных действиях на месте происшествия принимали участие прокуроры, сначала из Районной прокуратуры в Скаржиско-Каменной и Окружной прокуратуры в Кельце, а затем из Малопольского отдела Главной прокуратуры.



По этому делу ведется следствие. На данный момент никому не предъявлено обвинений.



Расследование ведется совместно с сотрудниками Агентства внутренней безопасности и Воеводской полиции в Кельцах.



Ранее стало известно, что на заводе польской компании, производящей беспилотники для польской и украинской армий, произошел пожар; перед этим на объекте якобы появился неизвестный человек в балаклаве.



Напомним, ранее Латвия задержала троих своих граждан по подозрению в поджоге завода по производству дронов в соседней Эстонии.



По данным СМИ, Берлин планирует прямо объявить Россию ответственной за появление дрона со взрывчаткой в Лейпциге возле украинского грузового самолета.





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