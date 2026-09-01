Стали известны новые детали по делу о смерти Даура Буава

01.09.2026 14:41



Тенгиз Пачкория



Стали известны новые подробности о двух фигурантах дела — Сабе Бочоришвили и Гиви Гудадзе. Как сообщается, оба работали в одной из шаурмичных Тбилиси, откуда их и знал Даур Буава.



Ранее прокуратура заявила, что один из обвиняемых передал знакомой Буава наркотическое вещество, которое впоследствии она употребила вместе с Дауром. В рамках расследования у фигурантов также были обнаружены наркотики.



При этом адвокат Сабы Бочоришвили Георгий Мегрелишвили настаивает, что его подзащитный никак не связан со смертью Буава.



По его словам, Бочоришвили задержан исключительно из-за обнаруженных у него 0,24 грамма марихуаны, предназначенной, как утверждает защита, для личного употребления.



«Пока могу сказать только одно: он никак не связан со смертью Даура Буава. Его задержали из-за небольшого количества наркотического средства — 0,24 грамма марихуаны, за приобретение и хранение для личного употребления.



Он просто знал Даура Буава по работе — работал в шаурмичной. Саба Бочоришвили и Гиви Гудадзе работают в одном месте», — заявил адвокат.



Защита Бочоришвили намерена просить суд освободить его под залог в размере около 5 000 лари.



Сегодня Тбилисский городской суд должен рассмотреть вопрос о мере пресечения для Сабы Бочоришвили и Гиви Гудадзе. На момент публикации обвиняемых в суд ещё не доставили.





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