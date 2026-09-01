Баскетбольная сборная Сакартвело увеличила шансы на участие в ЧМ 2027

01.09.2026 14:38



Тенгиз Пачкория







После этого матча сборная Сакартвело увеличила свои шансы попасть на ЧМ 2027, который пройдет в Катаре в конце августа-первой половине сентября будущего года . Сейчас у сборной Украины 14 очков, у Испании и Сакартвело-по 13 очков, у Португалии, Греции, Монтенегро -по 12 очков. На ЧМ 2027 попадут три лучшие команды .



26 ноября Сакартвело проведет в гостях матч с Грецией, 29 ноября дома с Португалией. 26 февраля нам предстоит на выезде ответный матч с Монтенегро, а 1 марта в Тбилиси с Грецией.



В ноябрьских и февральских матчах за нашу сборную не смогут играть выступающие в клубах НБА Сандро Мамукелашвили и Гога Битадзе, в эти периоды за свои сборные не смогут играть и те баскетболисты вышеназванных национальных команд, которые выступают в клубах НБА. Читателям напомню, что клубы НБА обычно не отпускают в эти периоды своих игроков в сборные. 4 года назад исполнительный директор ФИБА Камиль Новак (известный в прошлом чешский баскетболист) сказал автору этих строк в Тбилиси, что ФИБА проведет с руководством НБА переговоры о том, чтобы клубы НБА по мере возможности отпускали бы баскетболистов своих команд -игроков сборных других стран на матчи национальных сборных в ноябре и феврале. Но, видимо, эти переговоры не дали положительных результатов, хотя надеемся на то, что рано или поздно настанет такой положительный результат в этом вопросе.



Трудный матч в Португалии



Первый период матча с Португалией Сакартвело проиграла со счетом 24:16, после второго периода хозяева вели 42:41. После большого перерыва Сакартвело овладела инициативой, третий период мы выиграли со счетом 29:24 и общий счет был 70: 66 . В середине четвертого периода Сакартвело в один момент повела в счете с разницей в 17 очков, хотя Португалия сражалась до конца. В составе сборной Португалии отлично играли Неемиаш Кета (20 очков) и Рубен Прей(15), местные зрители весь матч мощно поддерживали португальцев, но это их не спасло от поражения. Матч закончился победой Сакартвело 98:90. В сборной нашей страны наиболее результативными были капитан команды Торнике Шенгелия(26 очков), Сандро Мамукелашвили (22 очка) и Рати Андроникашвили (20).



Рати Андроникашвили



Особенно хотел бы выделить очень полезную и результативную игру 25-летнего Рати Андроникашвили. Автор этих строк знаком с Рати с февраля 2019 года, тогда ему было 18 лет и в тот год его впервые пригласили в национальную сборную Сакартвело, до этого он играл в сборных до 17 и 19 лет. Инициатором нашего знакомства была уроженка Сухуми, известная баскетболистка и тренер Лика Каджая (капитан женской сборной Сакартвело в 1994-1995 гг). Тогда Лика сказала мне, что «если Рати продолжит усердно трудиться, то может стать успешным баскетболистом» . С тех пор я внимательно следил за его игрой -у Рати в сборной Сакартвело были успешные игры, но были и неудачи и даже провалы, но он продолжал трудиться и настал его час. Баскетбольный мир Европы узнал его по классной игре в сборной Сакартвело против Испании в июле 2022 года, он тогда внес решающий вклад в победу нашей команды над титулованным соперником со счетом 82:76.



И вот прекрасная его игра против Португалии в выездном матче 31 августа . Европейские обозреватели и специалисты отметили его классную игру. Хотелось бы надеяться на то, что Рати сохранить стабильность в игре и также успешно будет выступать за сборную Сакартвело.





Джикич и Кета об игре Португалия -Сакартвело



После матча главный тренер сборной Сакартвело Джикич поблагодарил баскетболистов «за то, что смогли проявить высокую концентрацию в этом сложном матче». «Наши баскетболисты боролись до конца и одержали важную победу в матче с Португалией»- сказал он журналистам.



В свою очередь Кета заявил журналистам: « Поздравляю команду соперника, которая более стабильно провела эту игру».



Сборная Сакартвело один раз уже выступала на ЧМ -это было в 2023 году. Тогда национальная команда вошла в число 16 лучших сборных Планеты, главным тренером нашей сборной тогда был греческий специалист Илиас Зурос, он работал на этом посту с 2016 по 2023 год.



С начала 2024 года по сегодняшний день главным тренером сборной Сакартвело является известный в баскетбольном мире сербский специалист Александер Джикич, под его руководством наша команда в 2025 году попала в число 8 лучших команд Евробаскета.



Фото -Л. Каджая, Р. Андроникашвили и Т. Пачкория, 16.02.2019, Тбилиси

Баскетбольная сборная Сакартвело 31 августа поздно вечером одержала очень важную победу над сборной Португалии 98:90. Игра прошла на арене в MATOSINHOS(около города Порту). Это была для сборной нашей страны третья победа подряд в матчах квалификационного этапа ЧМ 2027. 5 июля текущего года в Тбилиси Сакартвело со счетом 81:80 выиграла у титулованной сборной Испании- это был последний матч первого раунда кэ ЧМ 2027. 28 августа также в Тбилиси наша команда выиграла у опытной сборной Монтенегро 101:74- это был первый матч второго раунда кэ ЧМ 2027, а 31 августа в гостях одержала важную победу над Португалией.После этого матча сборная Сакартвело увеличила свои шансы попасть на ЧМ 2027, который пройдет в Катаре в конце августа-первой половине сентября будущего года . Сейчас у сборной Украины 14 очков, у Испании и Сакартвело-по 13 очков, у Португалии, Греции, Монтенегро -по 12 очков. На ЧМ 2027 попадут три лучшие команды .26 ноября Сакартвело проведет в гостях матч с Грецией, 29 ноября дома с Португалией. 26 февраля нам предстоит на выезде ответный матч с Монтенегро, а 1 марта в Тбилиси с Грецией.В ноябрьских и февральских матчах за нашу сборную не смогут играть выступающие в клубах НБА Сандро Мамукелашвили и Гога Битадзе, в эти периоды за свои сборные не смогут играть и те баскетболисты вышеназванных национальных команд, которые выступают в клубах НБА. Читателям напомню, что клубы НБА обычно не отпускают в эти периоды своих игроков в сборные. 4 года назад исполнительный директор ФИБА Камиль Новак (известный в прошлом чешский баскетболист) сказал автору этих строк в Тбилиси, что ФИБА проведет с руководством НБА переговоры о том, чтобы клубы НБА по мере возможности отпускали бы баскетболистов своих команд -игроков сборных других стран на матчи национальных сборных в ноябре и феврале. Но, видимо, эти переговоры не дали положительных результатов, хотя надеемся на то, что рано или поздно настанет такой положительный результат в этом вопросе.Первый период матча с Португалией Сакартвело проиграла со счетом 24:16, после второго периода хозяева вели 42:41. После большого перерыва Сакартвело овладела инициативой, третий период мы выиграли со счетом 29:24 и общий счет был 70: 66 . В середине четвертого периода Сакартвело в один момент повела в счете с разницей в 17 очков, хотя Португалия сражалась до конца. В составе сборной Португалии отлично играли Неемиаш Кета (20 очков) и Рубен Прей(15), местные зрители весь матч мощно поддерживали португальцев, но это их не спасло от поражения. Матч закончился победой Сакартвело 98:90. В сборной нашей страны наиболее результативными были капитан команды Торнике Шенгелия(26 очков), Сандро Мамукелашвили (22 очка) и Рати Андроникашвили (20).Особенно хотел бы выделить очень полезную и результативную игру 25-летнего Рати Андроникашвили. Автор этих строк знаком с Рати с февраля 2019 года, тогда ему было 18 лет и в тот год его впервые пригласили в национальную сборную Сакартвело, до этого он играл в сборных до 17 и 19 лет. Инициатором нашего знакомства была уроженка Сухуми, известная баскетболистка и тренер Лика Каджая (капитан женской сборной Сакартвело в 1994-1995 гг). Тогда Лика сказала мне, что «если Рати продолжит усердно трудиться, то может стать успешным баскетболистом» . С тех пор я внимательно следил за его игрой -у Рати в сборной Сакартвело были успешные игры, но были и неудачи и даже провалы, но он продолжал трудиться и настал его час. Баскетбольный мир Европы узнал его по классной игре в сборной Сакартвело против Испании в июле 2022 года, он тогда внес решающий вклад в победу нашей команды над титулованным соперником со счетом 82:76.И вот прекрасная его игра против Португалии в выездном матче 31 августа . Европейские обозреватели и специалисты отметили его классную игру. Хотелось бы надеяться на то, что Рати сохранить стабильность в игре и также успешно будет выступать за сборную Сакартвело.После матча главный тренер сборной Сакартвело Джикич поблагодарил баскетболистов «за то, что смогли проявить высокую концентрацию в этом сложном матче». «Наши баскетболисты боролись до конца и одержали важную победу в матче с Португалией»- сказал он журналистам.В свою очередь Кета заявил журналистам: « Поздравляю команду соперника, которая более стабильно провела эту игру».Сборная Сакартвело один раз уже выступала на ЧМ -это было в 2023 году. Тогда национальная команда вошла в число 16 лучших сборных Планеты, главным тренером нашей сборной тогда был греческий специалист Илиас Зурос, он работал на этом посту с 2016 по 2023 год.С начала 2024 года по сегодняшний день главным тренером сборной Сакартвело является известный в баскетбольном мире сербский специалист Александер Джикич, под его руководством наша команда в 2025 году попала в число 8 лучших команд Евробаскета.Фото -Л. Каджая, Р. Андроникашвили и Т. Пачкория, 16.02.2019, Тбилиси





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